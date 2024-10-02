Хуснуллин ко Дню метростроителей: «Я лично занимался развитием метро в Казани»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил работников метрополитена с Днем метростроителя. Праздник отмечается ежегодно 2 октября, в день рождения Московского Метростроя. В своем Telegram-канале руководитель отметил важность их труда для развития городов и комфорта миллионов жителей.

«Каждый день под землей вы совершаете настоящий подвиг, – написал Хуснуллин. – Каждый тоннель, каждая станция требуют невероятных усилий. Но все это делается для того, чтобы наши города двигались вперед».

Вице-премьер подчеркнул, что для него этот праздник имеет особое значение, поскольку он лично занимался развитием метрополитена в Казани и Москве.

Хуснуллин напомнил, что масштабное строительство метрополитена в последние годы ведется не только в Москве, но и в регионах. При поддержке федерального бюджета новые линии и станции строятся в Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Санкт-Петербурге и Самаре.