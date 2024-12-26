Хуснуллин открыл платные автодороги в Татарстане

В Татарстане начали свою работу две новые платные автодороги. Марат Хуснуллин, занимающий должность вице-премьера Российской Федерации, дал старт движению по второму этапу Вознесенского тракта, а также по трассе Алексеевск - Альметьевск, используя видеосвязь, как сообщает ТАСС.

Декабрь стал особенно значимым для республики благодаря открытию дорожных объектов. «Сегодня мы анонсируем завершение второго этапа Вознесенского тракта в рамках национального проекта. Кроме того, Татарстан значительно превысил установленные показатели по улучшению состояния региональных дорог и фактически вышел на финишную прямую обязательств, намеченных до 2030 года. Открываемая автодорога Алексеевск - Альметьевск внесла важный вклад в этот процесс. Хочу отметить, что она была построена при поддержке внебюджетных источников, а также соединяет три значительные федеральные трассы: М5 «Урал», М-7 «Волга» и М-12 «Восток», - отметил он.

Хуснуллин добавил, что Татарстан успешно завершил реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», достигнув нормы в 85% безопасных и качественных дорог в агломерациях. В декабре также были запущены Горьковское шоссе и Большой Зеленодольск в рамках данного проекта, а обход Набережных Челнов стал важным шагом в освоении коридора Север-Юг, что является поручением президента.

Рустам Минниханов, глава Татарстана, подчеркнул, что успешная реализация данных проектов стала возможной благодаря федеральной поддержке. «Открытие второго этапа Вознесенского тракта, стоимость которого составляет 27 млрд рублей, без помощи федерального центра было бы невозможно. Также наша мечта осуществилась с запуском платной трассы Алексеевск - Альметьевск, протяженностью 145 км и стоимостью 100 млрд рублей. И здесь поддержка федеральных властей была огромной. Как отметил Марат Шакирзянович, наш инвестор вложил свои средства, что стало залогом успеха этого проекта», - добавил он.

В рамках торжественной церемонии также были открыты объекты, связанные с реконструкцией Казанского аэропорта.