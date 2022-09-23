«Я думаю, будет лучше»: в Казани идет голосование жителей ДНР, Запорожья и Херсона

Избирательный участок в столице Татарстана развернут на базе культурного центра «Сайдаш». Аналогичный пункт работает при Доме дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах и на базе ДК «Нефтьче» в Альметьевске.

Голосование в субъектах России, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей завершится 27 сентября.

О том, как проходит первый день, — в материале «КВ».

«Я из Мариуполя…»

Два небольших плаката с российским триколором – это, пожалуй, единственные опознавательные знаки пункта голосования при казанском ДК «Сайдаш».

Сегодня КЦ открыл свои двери в 8:00, а ранее сюда пришли наблюдатели и волонтеры. На площади перед культурным центром немноголюдно. Внутри и снаружи дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Голосования по вопросам вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области и освобожденных территорий Запорожья в состав России продлится до 27 сентября.

Уверенным шагом к дверям КЦ направляется молодая женщина. «Ирина», – представляется она нашему корреспонденту на просьбу дать небольшое интервью.

Ирина рассказывает, что является беженкой из Мариуполя. На родине женщина работала в средней школе.

Беженцы голосуют по имеющимся у них документам.

«Я вообще из Мариуполя. Мы жили не в ДНР, а в Украине. [Там происходило] навязывание чужих идеалов, чужой культуры и истории. Это все очень тяжело, угнетало. Я сама работала учителем, украинский язык я хорошо воспринимаю – у страны есть свой язык. Но когда историю перекручивают, когда героями называют совершенно не тех людей, конечно, очень обидно. Когда детей этому учат <…> я переживала за своего ребенка, что он тоже вырастет с другими ценностями, неправильными», – рассказал она о причинах голосования за вступления в освобожденных областей в состав РФ.

В Донецкой народной республики остались свекры женщины.

«[Свекры] рассказывают, что жизнь налаживается, воду и свет дали. Это большое счастье для них. Постепенно налаживается жизнь, надеются, что обстрелов не будет», – рассказывает Ирина.

Она сразу говорит, что будет голосовать только за присоединение к России, была готова давно и ждала референдума. Где голосовать – узнала из интернета и пришла. Ирина очень хочет стать гражданкой России по итогу голосования. Тем более, что ее супруг – гражданин России. Сейчас мужчина участвует в спецоперации, освобождая ее родную ДНР.

«… думаю, лучше будет»

Вслед за Ириной к пункту голосования торопится аккуратно причесанная пенсионерка Нина. Ей 66 лет. Муж женщины на работе. «Все таки будний день», – поясняет она, добавив, что супруг придет голосовать в ближайший выходной день.

«Ну, я за, конечно. Референдум первый, когда в 2014 году был, мы ходили. Они ж не сделали нам децентрализацию, а сейчас мы в России живем, еще гражданство не приняли», – раскрывает свою позицию по вопросу вступления ДНР в состав РФ.

К казанскому ДК «Сайдаш» сегодня приходили переселенцы из Донбасса.

Нина вспоминает и о массированных обстрелах их поселка вблизи города Светлодарск. Говорит возвращаться ей некуда, дом разрушен бомбардировками.

«Мы сами россияне, просто так сложилась судьба, что переехали на Донбасс еще при Советском союзе. Кто что знал? Вроде одно государство, а видите, как оно получилось. Полтора месяца нас бомбили, дом наш разрушен – некуда нам возвращаться», – говорит она.

Лишился дома и старший брат Нины, у племянницы дом сгорел. Сестра, после потери дома и всего имущества, уехала в Краснодар. При этом у женщины есть планы по возвращения в ДНР. Надеется, что сегодняшнее голосование ускорит это возращение.

«Я думаю, к лучшему [изменения после референдума]. Хуже того, что мы там пережили уже не будет. Я думаю, лучше будет», – утирая слезы, говорит Нина.