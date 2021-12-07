«Считаю, что эта женщина не мать»: жительница Казани «отомстила» мужу, избив полуторагодовалую дочь

1 декабря в отдел полиции «Азино-2» обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее невестка жестоко обращается с внучкой — полуторагодовалой малышкой.

Подробности читайте в материале «КВ».

Избила своего ребенка, чтобы позлить мужа

Обратившаяся женщина показала видео, как мать пинает малышку, трясет ее за ногу и кидает на пол. Ребенок плачет, но вместо помощи от мамы получает очередную затрещину.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали на место проживания нерадивой мамаши. В этот же день они задержали молодую женщину, так жестоко обращавшуюся с собственным ребенком.

После задержания она объяснила, для чего это делала. Мама девочки находится в конфликте с супругом, и, чтобы позлить его и причинить ему страдания, она нанесла побои их полуторагодовалой дочери, сняла это на видео и отправила ему. Мужчина рассказал о случившемся матери, а та уже пошла в полицию.

Девочку отвезли в больницу для обследования. Сейчас ее здоровьем занимаются медики, ей уже ничего не угрожает. А мать задержали.

На следующий день, 2 декабря, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас решается вопрос об изъятии и передачи дела региональному управлению Следственного комитета. Пока что женщину наказали только подпиской о невыезде. А семью поставили на профилактический учет.

«Упала, заинька? Ты просто случайно упала»

Позже в распоряжении ГТРК «Татарстан» появилось другое видео избиения малышки. На кадрах мать открывает, судя по всему, холодный балкон квартиры, где находится плачущая девочка. Молящими глазами ребенок смотрит на маму, но вместо помощи получает очередной удар и, падая на пол, ударяется головой.

Тогда голос за кадром говорит: «Упала, заинька? Ты просто случайно упала». И женщина продолжает пинать беззащитную девочку.

Сама мать в своих соцсетях репостит записи про вечную любовь и подписывается на группы с христианскими цитатами. А в ее статусе Вконтакте значится «Я выбираю счастье ) и жизнь длинною в вечность)» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.Ред.).

«Нет и не может быть ни одной причины, чтобы мать себя так вела по отношению к своему ребенку»

Мы позвонили уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан Ирине Волынец. Она рассказала, что данный инцидент поставлен на ее особый контроль и сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

«Я считаю, что эта женщина не мать, потому что нет и не может быть ни одной причины, чтобы мать себя так вела по отношению к своему ребенку», — прокомментировала Волынец.

К ней как к уполномоченному обратилась бабушка девочки с просьбой посодействовать ей в оформлении опеки над ребенком. Известно, что отец девочки не лишен родительских прав, и кто возьмет опеку над малышкой, сказать пока нельзя.

«Это определится в процессе разбирательств. Но идеальным вариантом для девочки будет остаться с кем-то из родных», — отметила детский омбудсмен республики.

Родительских прав нерадивую нерадивую мать однозначно будут лишать, это подтвердили и в пресс-службе МВД республики.

«Потом вырастают из них озлобленные люди»

Видео с избиением малышки быстро попало в сеть. Неравнодушные пользователи соцсетей, мягко говоря, негодуют, осуждая мать девочки и желая малышке здоровья.

«Слов нет... Я сама недолюбленным ребенком была. Потом сильная ненависть и обида просыпается. А главное, что потом отношения не наладить точно. Здоровья малышке, особенно психологического», — комментирует видеозапись пользовательница соцсетей.

«...Издевается над ребенком. Жалко ребенка. Никому не нужен. Потом вырастают из них озлобленные люди».

«Маленькая уже никому не нужна, зачем рожать надо было», — негодует другая.

К сожалению такой случай не единственный в республике. Слишком уж часто появляются сообщения о жестоком обращении родителей с детьми. А сколько еще подобных случаев скрывается за дверями квартир.