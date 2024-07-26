«Я выбираю небо!» в Казани в этом году без авиашоу, но с группой Dabro

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Город
26 июля 2024  11:29
Автор:
Владислав Косолапкин
Автор фото: Фарит Муратов

3 августа в Казани после годового перерыва пройдет традиционный авиапраздник «Я выбираю небо!». К сожалению, в 2024 году по объективным причинам он пройдет без привычного казанцам авиашоу.

Старт праздничной программы назначен на 17 часов, местом его проведения станет площадка у центра семьи «Казан».

Праздник «Я выбираю небо!» проводится в столице Татарстана с 2012 года. В нем неоднократно участвовали лучшие авиагруппы страны, в программе авиашоу значились такие знаковые самолеты для нашей страны как стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» и его турбовинтовой собрат - стратегический бомбардировщик Ту-95 МС с грозным прозвищем «Медведь».

К сожалению, в этом году праздник пройдет без авиашоу. Тем не менее, его гостей ожидает много интересного: масштабный концерт, разнообразные мастер-классы, а также выставка достижений татарстанской авиапромышленности. На сцене выступят как татарстанские артисты, так и приглашенные гости, включая группу Dabro.

Мероприятие в значительной степени направлено на привлечение молодежи в авиаотрасль. Для этого на празднике будет организована «Аллея профориентации». Свои стенды на ней представят КВУ, КМПО, «Электроприбор», «Элекон», КАИ им. Туполева и многие другие предприятия и организации республики.

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