Яйца и овощи подешевели в Татарстане

На прошедшей неделе в Татарстане зафиксировали снижение цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщает Татарстанстат.

Так, куриные яйца подешевели на 3,3% и по состоянию на 5 августа стоят в среднем 94,23 рубля за десяток.

Цены на овощи также порадовали снижением. Помидоры стали доступнее на 5% – 149,84 рубля за килограмм. Огурцы подешевели с 91,23 до 89,72 рубля за килограмм, свекла – с 56,28 до 53,73 рубля за килограмм. Незначительно снизились цены на бананы, яблоки, морковь, лук, картофель.

В то же время отмечается рост цен на некоторые категории продуктов. Сливочное масло подорожало на 1,09% и стоит 762,32 рубля за килограмм, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,35% (500,02 рубля). Пшеничная мука подорожала на 1,83% (41,87 рубля за килограмм), а макароны из муки высшего сорта - на 1% (69,71 рубля).