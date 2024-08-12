Яков, Авдей и Мия: названы популярные имена для новорожденных

В Казани за неделю с 5 по 11 августа родилось 462 малыша. Среди них оказалось чуть больше мальчиков — 241 против 221 девочки.

Самый маленький новорожденный весил всего 1880 грамм, а настоящий богатырь появился на свет с весом 5330 грамм.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Аскар, Марк, Роберт, Матвей, Тимур, Эмир и Амир. Девочек родители чаще всего называли София, Сафия, Арина, Мия, Ева, Агата, Амина, Ясмина или Кира.

Встретились среди новорожденных и обладатели редких имён. Среди мальчиков это Кемран, Кадир, Ямиль, Яков, Асхат, Мирас, Авдей и Арий. А среди девочек — Залия, Мила, Рианна и Севиль.