Якутянина, готовившего покушение на следователей по делу гимназии №175, отправили на лечение

Сегодня, 14 декабря, в Советском районном суде Казани вынесли решение в отношении 21-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия). Он обвиняется в «приготовлении к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу». Молодого человека отправили на принудительное лечение.

По версии следствия, в мае прошлого года юноша, вдохновившись преступными действиями фигуранта дела о массовом расстреле казанской гимназии № 175, проникся к нему симпатией и решил убить следователей. О приехал в Казань, где арендовал квартиру, окна которой выходили на гимназию. Оттуда он наблюдал за работой следователей.

Якутянин оформил кредит на 275 тыс. рублей и планировал потратить их на покупку необходимых предметов для нападения.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что юноша страдает психическим расстройством и инкриминируемое ему деяние он совершил в состоянии невменяемости.

До оглашения решения обвиняему дали возможность выступить с последним словом. Как он утвержал, информация о нападении была шуткой и в деле нет доказательств его вины.