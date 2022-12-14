 Якутянина, готовившего покушение на следователей по делу гимназии №175, отправили на лечение
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Якутянина, готовившего покушение на следователей по делу гимназии №175, отправили на лечение

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек страдает психическим расстройством.

Город
14 декабря 2022  16:08
Автор:
Роза Габитова

Сегодня, 14 декабря, в Советском районном суде Казани вынесли решение в отношении 21-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия). Он обвиняется в «приготовлении к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу». Молодого человека отправили на принудительное лечение.

По версии следствия, в мае прошлого года юноша, вдохновившись преступными действиями фигуранта дела о массовом расстреле казанской гимназии № 175, проникся к нему симпатией и решил убить следователей. О приехал в Казань, где арендовал квартиру, окна которой выходили на гимназию. Оттуда он наблюдал за работой следователей.

Якутянин оформил кредит на 275 тыс. рублей и планировал потратить их на покупку необходимых предметов для нападения.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что юноша страдает психическим расстройством и инкриминируемое ему деяние он совершил в состоянии невменяемости.

До оглашения решения обвиняему дали возможность выступить с последним словом. Как он утвержал, информация о нападении была шуткой и в деле нет доказательств его вины.

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