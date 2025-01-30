Ямашева — самая дорогая торговая улица России по аренде

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Город
30 января 2025  09:51

Проспект Ямашева был признан самой дорогой торговой улицей в России, сообщает РБК со ссылкой на исследования компании SRG. Данные по аренде магазинов и кафе актуальны на январь 2025 года и не включают в себя Москву, Санкт-Петербург и Сочи. За аренду одного квадратного метра в этом районе бизнесменам придется отдавать 41,2 тысячи рублей в год.

Стоит отметить, что проспект Ямашева занимал первую позицию в рейтинге аренды в течение двух лет, однако летом 2023 года уступил первое место улице Пушкина.

Второе место в этом рейтинге занимает улица Одесская в Краснодаре, где арендная плата составляет 32,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Замыкает тройку лидеров площадь Свободы в Нижнем Новгороде с показателем 31 тысяча рублей за тот же единицу измерения.

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