«Яндекс.Музыка» и Spotify назвали самых популярных артистов и музыкантов года

«Яндекс.Музыка» и «Спотифай» традиционно к концу года назвали самых популярных артистов. По версии обоих сервисов самым популярным стал рэпер Моргенштерн.

На втором месте по версии Spotify находится Скриптонит, далее kizaru со своим «самым прослушиваемым альбом года» — Bandana. На четвертом месте Miyagi & Andy Panda, замыкает пятерку лидеров Big Baby Tape.

Группой года, по версии «Яндекс.Музыки», стала украинская Artik&Asti. Лучшей певицей в 2021 году «Яндекс.Музыка» считает Мари Краймбрери, украинская и российская исполнительница, лучшим артистом 2021 года по версии сервиса также является Моргенштерн.