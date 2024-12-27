Январь 2025 года в Татарстане теплее нормы, прогноз Гидрометцентра РТ

По информации Гидрометцентра Татарстана, январь 2025 года в республике ожидается на один градус теплее климатической нормы, сохраняя при этом привычный уровень снегопадов. Согласно месячному прогнозу, средняя температура для всего региона составит -9,9 градусов, в то время как для Казани -9,0 градусов.

Климатическая норма для Татарстана на январь колеблется вокруг -10,9 градуса, и данное изменение подразумевает существенное снижение температурного фона по сравнению с последними днями декабря. В это время синоптики ожидают, что температура может быть на семь градусов выше стандартных показателей.

В то же время уровень осадков в январе останется близким к средним многолетним значениям, которые для Казани составляют 46 миллиметров, а для всей республики — 33 миллиметра.