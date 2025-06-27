Яркие выходные в Татарстане: День молодежи, этнофестивали и VK Fest

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Республика
27 июня 2025  14:32
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

В эти выходные в Татарстане пройдет череда ярких мероприятий. Концерты, фестивали, спортивные состязания, этнические праздники и масштабный VK Fest. Рассказываем, куда отправиться и что нельзя пропустить.  

Фото: minmol.tatarstan.ru

28 июня (суббота): День молодежи в Казани  

Основные площадки:  
- Экстрим-парк «УРАМ» (спорт, лектории, мастер-классы)  
- Парк Горького (большой концерт)  

Как попасть?  
Нужна бесплатная регистрация на сайте (QR-код придет на почту). Можно зарегистрироваться и на входе, но будет очередь.  

Программа:

«Знай» (образование, наука, лекции)  
- 12:30–19:00 – научные интерактивы: ASMR-звуки, «научный пинг-понг», квиз по цифровой грамотности.  
- 13:10–16:45 – лекции:  
- Как выигрывать гранты на учебу за рубежом.  
- Почему ваши данные уже в открытом доступе.  
- Как придумывать идеи, которые приносят деньги.  
- Как сохранить личные границы в общении с разными поколениями.  

«Люби» (спорт, творчество, развлечения)  
- 10:00–19:00 – чемпионат по стритболу 3×3, соревнования по BMX, паркуру, воркауту.  
- 12:00–19:00 – зона красоты (макияж, тату, аквагрим), банные мастер-классы.  
- 13:00–18:00 – танцевальные баттлы, кастомизация одежды, мастер-классы по рукоделию.  
- 15:00–17:00 – вечеринка на квадах (гироскутеры, сигвеи).  

«Гордись» (патриотика, история, традиции)  
- 11:00–19:00 – тир, VR-выставка оружия, мастер-класс по тактической медицине.  
- 12:00–18:00 – полоса препятствий, изготовление сувениров ко Дню молодежи.  

«Приумножай» (карьера, бизнес)  
- 11:00–19:00 – карьерные консультации, собеседования с работодателями.  
- 18:15–19:15 – лекция про молодых предпринимателей, изменивших рынок Татарстана.  

Концерт в парке Горького (с 14:00 до 21:00)  

Хедлайнеры:  
- 20:00 – Мартин  
- 21:00 – Дора  

Также выступят:  
- Группа «ПАРУ НОЧЕЙ»  
- KAMILUNA  
- SEMTRINADCAT  
- Beku  
- Ильгиз Шайхразиев  

28 июня: Удмуртский праздник «Гырон Быдтон» в селе Ципья, Балтасинский район

- Концерт коллективов из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана.  

Конкурсы:  
- «Чеберина но Батыр» (конкурс красоты и талантов).  
- «Шудо-буро удмурт семья» (соревнования семей).  
- «Арган кырӟа» (смотр гармонистов).  

- Ярмарка ремесел, дегустация удмуртской кухни.  

Почему стоит поехать?  
Село Ципья — центр удмуртской культуры в Татарстане. Здесь издается единственная в республике газета на удмуртском языке, а праздник проводят с 1938 года!  

29 июня (воскресенье): Чувашский «Уяв» в Нурлате  

Нурлат  

- 9:00–18:00 – этно-свадьба на чувашском языке, обряды, хороводы.  
- Выступления фольклорных коллективов.  
- Ярмарка народных промыслов.  

Что особенного?  
Хоровод здесь — не просто танец, а древний ритуал для привлечения удачи и защиты от злых сил.  

29 июня: VK Fest в Казани  

Центр семьи «Казан» (14:00–21:45)  

Музыка  

Главная сцена:  
- Баста  
- ZOLOTO  
- Юлия Савичева  
- Группы «Три дня дождя» и «ХЛЕБ»  

Татарская сцена (впервые!):  
- Нурминский  
- Malsi Music  
- Al Su  
- Elina  

Развлечения  
- Автограф-сессии с блогерами (ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов).  
- Лекторий VK – Роза Сябитова, спортсмены, шеф-повара.  
- Кино – зона с фильмом «Горыныч» (можно выиграть билет на премьеру).  
- Технологии – игры с ИИ, роботы, VR.  
- Спорт – мастер-классы от «Рубина», УНИКСа, «Зенита-Казань».  
- Фудкорт – эчпочмаки, кыстыбый, корейская и мексиканская кухня.  

Как добраться?  
Автобусы: № 1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 117.  
Метро: «Козья слобода».  

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