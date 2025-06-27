Яркие выходные в Татарстане: День молодежи, этнофестивали и VK Fest

В эти выходные в Татарстане пройдет череда ярких мероприятий. Концерты, фестивали, спортивные состязания, этнические праздники и масштабный VK Fest. Рассказываем, куда отправиться и что нельзя пропустить.
28 июня (суббота): День молодежи в Казани
Основные площадки:
- Экстрим-парк «УРАМ» (спорт, лектории, мастер-классы)
- Парк Горького (большой концерт)
Как попасть?
Нужна бесплатная регистрация на сайте (QR-код придет на почту). Можно зарегистрироваться и на входе, но будет очередь.
Программа:
«Знай» (образование, наука, лекции)
- 12:30–19:00 – научные интерактивы: ASMR-звуки, «научный пинг-понг», квиз по цифровой грамотности.
- 13:10–16:45 – лекции:
- Как выигрывать гранты на учебу за рубежом.
- Почему ваши данные уже в открытом доступе.
- Как придумывать идеи, которые приносят деньги.
- Как сохранить личные границы в общении с разными поколениями.
«Люби» (спорт, творчество, развлечения)
- 10:00–19:00 – чемпионат по стритболу 3×3, соревнования по BMX, паркуру, воркауту.
- 12:00–19:00 – зона красоты (макияж, тату, аквагрим), банные мастер-классы.
- 13:00–18:00 – танцевальные баттлы, кастомизация одежды, мастер-классы по рукоделию.
- 15:00–17:00 – вечеринка на квадах (гироскутеры, сигвеи).
«Гордись» (патриотика, история, традиции)
- 11:00–19:00 – тир, VR-выставка оружия, мастер-класс по тактической медицине.
- 12:00–18:00 – полоса препятствий, изготовление сувениров ко Дню молодежи.
«Приумножай» (карьера, бизнес)
- 11:00–19:00 – карьерные консультации, собеседования с работодателями.
- 18:15–19:15 – лекция про молодых предпринимателей, изменивших рынок Татарстана.
Концерт в парке Горького (с 14:00 до 21:00)
Хедлайнеры:
- 20:00 – Мартин
- 21:00 – Дора
Также выступят:
- Группа «ПАРУ НОЧЕЙ»
- KAMILUNA
- SEMTRINADCAT
- Beku
- Ильгиз Шайхразиев
28 июня: Удмуртский праздник «Гырон Быдтон» в селе Ципья, Балтасинский район
- Концерт коллективов из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана.
Конкурсы:
- «Чеберина но Батыр» (конкурс красоты и талантов).
- «Шудо-буро удмурт семья» (соревнования семей).
- «Арган кырӟа» (смотр гармонистов).
- Ярмарка ремесел, дегустация удмуртской кухни.
Почему стоит поехать?
Село Ципья — центр удмуртской культуры в Татарстане. Здесь издается единственная в республике газета на удмуртском языке, а праздник проводят с 1938 года!
29 июня (воскресенье): Чувашский «Уяв» в Нурлате
Нурлат
- 9:00–18:00 – этно-свадьба на чувашском языке, обряды, хороводы.
- Выступления фольклорных коллективов.
- Ярмарка народных промыслов.
Что особенного?
Хоровод здесь — не просто танец, а древний ритуал для привлечения удачи и защиты от злых сил.
29 июня: VK Fest в Казани
Центр семьи «Казан» (14:00–21:45)
Музыка
Главная сцена:
- Баста
- ZOLOTO
- Юлия Савичева
- Группы «Три дня дождя» и «ХЛЕБ»
Татарская сцена (впервые!):
- Нурминский
- Malsi Music
- Al Su
- Elina
Развлечения
- Автограф-сессии с блогерами (ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов).
- Лекторий VK – Роза Сябитова, спортсмены, шеф-повара.
- Кино – зона с фильмом «Горыныч» (можно выиграть билет на премьеру).
- Технологии – игры с ИИ, роботы, VR.
- Спорт – мастер-классы от «Рубина», УНИКСа, «Зенита-Казань».
- Фудкорт – эчпочмаки, кыстыбый, корейская и мексиканская кухня.
Как добраться?
Автобусы: № 1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 117.
Метро: «Козья слобода».