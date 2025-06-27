Яркие выходные в Татарстане: День молодежи, этнофестивали и VK Fest

В эти выходные в Татарстане пройдет череда ярких мероприятий. Концерты, фестивали, спортивные состязания, этнические праздники и масштабный VK Fest. Рассказываем, куда отправиться и что нельзя пропустить.

Фото: minmol.tatarstan.ru

28 июня (суббота): День молодежи в Казани

Основные площадки:

- Экстрим-парк «УРАМ» (спорт, лектории, мастер-классы)

- Парк Горького (большой концерт)

Как попасть?

Нужна бесплатная регистрация на сайте (QR-код придет на почту). Можно зарегистрироваться и на входе, но будет очередь.

Программа:

«Знай» (образование, наука, лекции)

- 12:30–19:00 – научные интерактивы: ASMR-звуки, «научный пинг-понг», квиз по цифровой грамотности.

- 13:10–16:45 – лекции:

- Как выигрывать гранты на учебу за рубежом.

- Почему ваши данные уже в открытом доступе.

- Как придумывать идеи, которые приносят деньги.

- Как сохранить личные границы в общении с разными поколениями.

«Люби» (спорт, творчество, развлечения)

- 10:00–19:00 – чемпионат по стритболу 3×3, соревнования по BMX, паркуру, воркауту.

- 12:00–19:00 – зона красоты (макияж, тату, аквагрим), банные мастер-классы.

- 13:00–18:00 – танцевальные баттлы, кастомизация одежды, мастер-классы по рукоделию.

- 15:00–17:00 – вечеринка на квадах (гироскутеры, сигвеи).

«Гордись» (патриотика, история, традиции)

- 11:00–19:00 – тир, VR-выставка оружия, мастер-класс по тактической медицине.

- 12:00–18:00 – полоса препятствий, изготовление сувениров ко Дню молодежи.

«Приумножай» (карьера, бизнес)

- 11:00–19:00 – карьерные консультации, собеседования с работодателями.

- 18:15–19:15 – лекция про молодых предпринимателей, изменивших рынок Татарстана.

Концерт в парке Горького (с 14:00 до 21:00)

Хедлайнеры:

- 20:00 – Мартин

- 21:00 – Дора

Также выступят:

- Группа «ПАРУ НОЧЕЙ»

- KAMILUNA

- SEMTRINADCAT

- Beku

- Ильгиз Шайхразиев

28 июня: Удмуртский праздник «Гырон Быдтон» в селе Ципья, Балтасинский район

- Концерт коллективов из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана.

Конкурсы:

- «Чеберина но Батыр» (конкурс красоты и талантов).

- «Шудо-буро удмурт семья» (соревнования семей).

- «Арган кырӟа» (смотр гармонистов).

- Ярмарка ремесел, дегустация удмуртской кухни.

Почему стоит поехать?

Село Ципья — центр удмуртской культуры в Татарстане. Здесь издается единственная в республике газета на удмуртском языке, а праздник проводят с 1938 года!

29 июня (воскресенье): Чувашский «Уяв» в Нурлате

Нурлат

- 9:00–18:00 – этно-свадьба на чувашском языке, обряды, хороводы.

- Выступления фольклорных коллективов.

- Ярмарка народных промыслов.

Что особенного?

Хоровод здесь — не просто танец, а древний ритуал для привлечения удачи и защиты от злых сил.

29 июня: VK Fest в Казани

Центр семьи «Казан» (14:00–21:45)

Музыка

Главная сцена:

- Баста

- ZOLOTO

- Юлия Савичева

- Группы «Три дня дождя» и «ХЛЕБ»

Татарская сцена (впервые!):

- Нурминский

- Malsi Music

- Al Su

- Elina

Развлечения

- Автограф-сессии с блогерами (ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов).

- Лекторий VK – Роза Сябитова, спортсмены, шеф-повара.

- Кино – зона с фильмом «Горыныч» (можно выиграть билет на премьеру).

- Технологии – игры с ИИ, роботы, VR.

- Спорт – мастер-классы от «Рубина», УНИКСа, «Зенита-Казань».

- Фудкорт – эчпочмаки, кыстыбый, корейская и мексиканская кухня.

Как добраться?

Автобусы: № 1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 117.

Метро: «Козья слобода».