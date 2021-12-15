Яркий макияж, цветные волосы и отсутствие бюстгальтера: как дискриминируют сотрудников Макдоналдс

Дресс-код, ухоженный внешний вид, подчеркнутая – все это неотъемлемые атрибуты работы в престижных компаниях и организациях. К таким себя причисляет и именитый американский, ставший уже культовым — Макдоналдс.

Его работники всегда вежливы и приветливы, компания, чей бренд знают во всем мире, всегда старается жить в духе времени, прививая высокую культуру общения с клиентами своим сотрудникам.

В организации есть корпоративная этика и дух, работники не хамят клиентам, но вот на своих сотрудников эти правила порой не распространяются.

При приеме на работу внешний вид парней и девушек может сыграть с ними крайне злую шутку.

Казалось бы для того, чтобы мыть полы в кафе быстрого питания, которое по непонятным причинам до сих пор именует себя рестораном, не нужно сводить татуировки или же перекрашивать волосы в однотонный цвет.

Однако с этим в одном из казанских Макдональдсов возникают большие проблемы. Некоторых молодых людей заставляют закрывать тату непонятными повязками, девушкам делают выговор за цвет волос и запрещают ходить без лифчика, хотя, казалось, компания имеет прогрессивный взгляд на мир.

В нашем материале мы рассказали реальную историю, как Макдональдс буквально дискриминирует своих сотрудников, заставляет их менять внешний вид и даже как наказывает их. Возможно ли отбиться от таких руководителей, что об этом думают татарстанские феминистки и можно ли подать на «Мак» за это в суд.



«Носить бюстгальтер на работе — обязанность девушки»

Зная, какой нелегкий труд выполняют работники Макдональдса, можно с легкостью поверить в то, что к сотрудникам менеджеры филиалов относятся к своим подопечным с уважением и трепетом, если учесть, что зарплаты там не такие уж и большие и постоянная текучка кадров.

Нередко в самих кафе можно услышать не только о каких-то смешных инцидентах, но и настоящий треш, вроде пытающихся заночевать бомжей или же постоянно зависающей там агрессивной молодежи. В таких условиях к своим работникам можно было бы относится с уважением, однако это происходит крайне редко.

Буквально на днях сотрудницы одного из ресторанов Макдоналдс в Казани получили сообщение в рабочем чате, в котором девушек дискриминируют по половому признаку.

Руководство компании утверждало, что обязанность каждой девушки — это ношение бюстгальтера, а его отсутствие на работе порочит честь компании. При этом в трудовом договоре, который работодатель заключал с будущими сотрудниками, об этом ничего не говорилось.

«Девочки! Ношение бюстгальтера на работе — ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вы — лицо компании Макдоналдс. ПОЖАЛУЙСТА, соблюдайте нормы приличия и носите бюстгальтер» — сказано в сообщении.

По мнению руководства, носить бюстгальтер во время работы — требование этикета, отмечается в обращении к сотрудникам.

Нестандартный вид — причина для выговора

При приеме в сеть быстрого питания каждому человеку рассказывают условия и правила работы там. При прохождении профориентации большое внимание уделяется внешнему виду.

Так, по правилам Макдоналдса, девушки и парни обязаны носить фирменную форму и собирать волосы, чтобы они не попали в еду. На ногах мужчины должны быть черные носки и черные ботинки с закрытым носом. Соответственно девушки носят неяркие носки и закрытую черную обувь. Обязательным условием для обоих полов — ногти без маникюра, нельзя использовать даже бесцветный или лечебный лак, то есть в первозданном виде.

К парням есть еще одно требование — гладковыбритое лицо. Никакой речи о бороде, усах и бакенбардах быть не может.

В целом, с вышеуказанными условиями можно согласиться, однако в Макдоналдсе есть и странные правила.

К примеру, девушкам запрещают наносить яркий макияж и красить волосы в разные цвета. Запретить работать сотруднику не могут, но вынести выговор вполне.

Татуировки — еще одно условие. Руководство требует их прикрывать.

По словам бывшей сотрудницы сети быстрого питания, во время профориентации им объяснили, что все татуировки на открытых частях тела должны быть прикрыты, однако это зависит и от характера татуировки. Если она «экстремистская», то ты ее обязан спрятать от глаз людей. Как именно это сделать? Надеть повязку, замотать марлей. Об удобстве работы с еще одним предметом на руке либо на шее никто не спрашивает.

Что по мнению Макдоналдса считается «экстремистской» татуировкой? Черепа, странные надписи на руках, либо просто цитата из стихотворения, призывающая к чему-либо.

«Приходите, мы на вас посмотрим»

Чтобы убедиться в том, берут ли в Макдоналдс людей с нестандартной внешностью на работу, наше издание обратилось напрямую на горячую линию по приему на работу в Казани.

Наш корреспондент пыталась узнать, примут ли ее в ресторан быстрого питания с цветными волосами и большим количество татуировок на теле, так как информация о внешнем виде на официальном сайте Макдоналдс отсутствует.

Однако точного ответа на наш вопрос мы не получили. Сотрудница отдела кадров ответила, что каждый случай индивидуальный, необходимо заполнить анкету на сайте.

«Мы на вас посмотрим», — отметила она.

«Макдоналдс оплачивает сам бюстгальтер?»

Требование носить бюстгальтер на работе абсурдное и сексистское. По мнению соосновательницы группы «ФемКызлар» Дины Нурм, это связано с сексуализацией женской груди и с опасением руководства ресторана, что без лифчика под формой сотрудницы будут видны соски.

«Соски есть не только у женщин, но почему-то только женскую грудь они делают неприличной. Это и есть сексизм» — рассказала Дина.

Также у проблемы есть и другая сторона, отмечает Нурм.

Так, женщины на работе часто сталкиваются с тем, что дресс-код к ним строже, чем к мужчинам, и нередко выполнение требований работодателя обходится им дороже. К примеру, обязательное ношение того же бюстгальтера вызывает проблемы как финансовые, так и наносят урон здоровью девушки.

«Вы видели цены на бюстгальтеры? Вы знаете, как сложно подобрать хороший бюстгальтер, который не давит, не травмирует грудь, не оставляет следов на коже? Такое требование отнимает у женщины, которая не носит бюстгальтер по собственному выбору, деньги и время на покупку белья, которое ей не нужно. Макдональдс оплачивает бра-фиттинг и сам бюстгальтер?» — возмутилась соосновательницы «ФемКызлар».

С единственным требованием, с которым согласилась Дина, — это отсутствие лака, это разумное требование для всех, кто работает с едой, поделилась девушка.

Требование к цвету волос и интенсивности макияжа Нурм назвала бессмысленным, ведь к приготовлению или подаче пищи они никакого отношения не имеют.

«Удивлена, что Макдональдс, которые декларируют разнообразие, справедливость и инклюзию, а также заявили, что планируют добиться гендерного равенства в топ-менеджменте к 2030 году, на местах внедряют сексистские требования к своим сотрудницам» — также добавила соосновательница группы.

«Как работодатель будет контролировать ношение лифчика?»

Для того чтобы взглянуть на проблему со стороны закона наше издание обратилось к юристке безынициативной (так называют себя ее участницы) группы «ФемКызлар» и автору проекта lawgicallab Анастасии Гончаренко.

Законодательство России напрямую не наделяет работодателя правом устанавливать дресс-код. Такое понятие вообще отсутствует в законе.

Требование о ношении бюстгальтера и любое другое требование к одежде работодатель может вписать в правила внутреннего распорядка или в трудовой договор. При этом закон не наделяет работодателя правом осуществлять личный осмотр работника и его вещей, рассказала Анастасия.

Согласно Конституции РФ, предусматривается право граждан на личную неприкосновенность; право частной собственности охраняется законом.

Личный осмотр и досмотр вещей имеют право осуществлять только лица, специально уполномоченные законом в установленных им случаях.

«Как работодатель собирается доказать, что женщина нарушила установленные им правила, не заглянув ей под одежду? Сотрудницы, которые не желают носить бюстгальтер, могут говорить работодателю, что они в лифчике — проверить это он не имеет права» — добавила юристка.

Если же в правилах внутреннего распорядка или трудовом договоре отсутствует требование о ношении бюстгальтера во время исполнения трудовых обязанностей, у работодателя вовсе отсутствуют инструменты понуждения к этому.

Также возникает второй вопрос: не унижает ли такое требование честь и достоинство женщин, у которых были удалены молочные железы, отмечает юрист. Защиту чести и достоинства нам также гарантирует Конституция РФ.

Недопуск на работу сотрудницу из-за того, что на ней нет лифчика, незаконен. Работодатель не имеет право не допустить работника, не имея доказательств, что он не выполняет какие-то условия. Только имея на руках доказательства можно не допускать работника или уволить по статье ТК. Только эти действия тоже можно оспаривать.