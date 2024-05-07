Ярмарка халяль-продукции, выставка техники и конкурс поваров исламских стран: чем удивит KazanForum

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов и заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Талия Минуллина отметила значительный рост количества участников форума. На момент проведения брифинга их число составляло почти 11 тысяч, в то время как до присвоения KazanForum федерального статуса их насчитывалось около 7 тысяч.

В Казань прибудут представители 80 субъектов РФ, а также 79 стран. Наиболее многочисленные делегации ожидаются из Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркменистана и Узбекистана. Свои страны представят высокопоставленные чиновники, включая председателя Кабмина Киргизии Акылбека Жапарова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова, министра нефти Кувейта Имада аль-Атики, министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзода Мусаева и многих других.

Деловая программа

«Доверие и сотрудничество» - так была озаглавлена главная тема форума. В его деловой программе насчитывается 125 тематических сессий, посвященных международному сотрудничеству, туризму, бизнесу, науке, спорту, а также индустрии халяль и исламским финансам.

Последняя тема станет одной из наиболее значимых. Мидхат Шагиахметов рассказал, что товарооборот между Татарстаном и странами ОИС за 2023 год составил около 5,7 млрд долларов. В сложившихся обстоятельствах очень важно помочь российским предпринимателям разобраться в тонкостях финансов и инвестиций исламского мира.

Важным шагом в этом процессе станет реализация двух IT-продуктов, которые будут презентованы на предстоящем форуме.

- Мы представим торговую электронную площадку для предпринимателей по нормам исламского финансирования и исламский информационный портал, где содержатся информационно-обучающие материалы, финансовые предложения участников рынка с возможностью оставить заявку на оформление финансовых продуктов, - объяснил Мидхат Шагиахметов.

Пользу такого портала трудно переоценить, ведь на нем в свободном доступе будет размещена база знаний по партнерскому финансированию, которую бизнесмены смогут изучить самостоятельно. IT-продукт будет доступен и тем гражданам, которые хотят пользоваться банковскими продуктами и совершать сделки с имуществом в соответствии с нормами шариата.

Халяль-выставка

С 15 по 17 мая на территории МВЦ также пройдет выставка халяль-продукции Russia Halal Expo. Свои товары представят российские и зарубежные производители пищевой продукции. На площадке форума также организуют круглые столы, посвященные развитию халяль-отрасли.

Попробовать халяльные продукты казанцы смогут на ярмарке Halal Market, которая пройдет с 14 по 19 мая в агропромпарке. Участие в ней примут 72 компании, включая 15 зарубежных.

Промышленность Татарстана

Для гостей форума будут организованы экскурсии на промышленные площадки в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске и Иннополисе. Участники KazanForum смогут оценить потенциал ведущих предприятий Татарстана, включая КАМАЗ, «Татнефть», «Казаньоргсинтез» и др.

Свою продукцию татарстанские производители также представят в рамках уличной части экспозиции Russia Halal Expo, где будут выставлены образцы различной техники. В ней примут участие 30 российских регионов, а также Узбекистан и Беларусь.

Исламская кухня

Ярким штрихом в программе форума станет фестиваль исламской кухни, который пройдет в МВЦ с 15 по 19 мая. Свои национальные кухни представят шеф-повара двух российских регионов и 11 стран, включая Египет, Марокко, Кыргызстан и Малайзию.

Мастера кулинарии проведут мастер-классы по приготовлению блюд разных кухонь мира. Кроме того, на площадке форума состоятся соревнования между молодыми поварами.

Культурная программа

Еще одна значимая часть международного сотрудничества - культурный обмен. Для гостей форума была подготовлена масштабная культурная программа.

Так, в театрах Казани пройдут классические и современные спектакли, многие из которых посвящены истории татарского народа. Делегаты посетят объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Свияжск, Болгар и обсерваторию КФУ.

Ключевой точкой в туристическом маршруте станет Казанский кремль, на стенах которого будет проведено проекционное шоу. Также в стенах музеев кремля организуют тематические выставки об истории татарского народа и исламском искусстве.