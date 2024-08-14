Ярославские мастера отольют колокола для старинной церкви в Татарстане

В Татарстане продолжается реставрация Троицкой церкви — памятника деревянного зодчества конца XIX века, расположенной в селе Верхний Багряж Заинского района. Особое внимание уделяют воссозданию исторического облика храма. Так, отлить колокола доверили именитым мастерам из Ярославля.

Как сообщил председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, всего будет изготовлено 9 колоколов весом от 6 до 489 килограмм.

«Совместно с Альметьевской епархией и лично с Владыкой Мефодием мы решили доверить эту ответственную задачу знаменитым ярославским мастерам. Колокола доставят в Татарстан из Ярославля до нового года», — рассказал Иван Гущин.

Напомним, церковь, построенная в традициях «клетских храмов», долгое время находилась в аварийном состоянии. В рамках реставрации планируется восстановить цоколь, фасады здания и крылец, воссоздать колокольню, заменить кровлю, полы, окна и двери, а также провести инженерные коммуникации и благоустроить территорию.

Открыть обновленный храм планируется в 2025 году.