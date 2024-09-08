Явка избирателей на участки в Татарстане к 18:00 превысила 60%

К 18:00 явка избирателей на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана составила 63,3%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики со ссылкой на данные Государственной автоматизированной системы «Выборы».

Таким образом, всего за три часа, с 15:00 до 18:00, свой гражданский долг исполнили еще 14,6% татарстанцев, внесенных в списки избирателей.

Напомним, что голосование на выборах в Госсовет Татарстана седьмого созыва стартовало сегодня в 7:00 и продлится до 20:00. Жителям республики предстоит избрать 100 депутатов. 50 – по партийным спискам и 50 – по одномандатным округам.