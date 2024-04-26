Юбилейный Казанский марафон соберет более 30 тысяч бегунов

Традиционный Казанский марафон состоится 11 - 12 мая, в этом году он пройдет в 10-й раз. Ожидается, что соревнование подтвердит свой статус крупнейшего в стране регионального марафона.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов, руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев и директор спортивного мероприятия «Ак Барс Банк Казанский марафон» Вадим Янгиров.

- В первом Казанском марафоне приняли участие около полутора тысяч человек, - напомнил Владимир Леонов. - За прошедшие 10 лет беговое движение в Татарстане и за его пределами невероятно разрослось, в этом году стремимся охватить уже 30 тысяч бегунов. Мы хотим, чтобы наш марафон и дальше продвигал Татарстан на международной арене и на федеральном уровне, и будем делать все необходимое для этого.

Маршрут марафона пролегает через живописные места Казани. В первый день его проведения пройдут забеги на 3 и 10 км. А днем позже бегуны выйдут на марафонскую (42,2 км) и полумарафонскую (21,1 км) дистанции. 10 мая состоятся массовые забеги для детей Timerbaby и Timerkids.

В этом году Казанский марафон наряду с московским и петербургским вошел в Лигу БРИКС. Благодаря этому значительно расширилась география участников забега, уже сейчас регистрацию, помимо российских спортсменов, прошли атлеты из Казахстана, Беларуси, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Румынии, ОАЭ, Египта, Вануату, Венгрии, Швеции и Бельгии. В связи с этим было принято решение провести парад наций. Его участники пройдут по улицам города с флагами своих регионов и стран.

По итогам марафона будут выбраны три самых «бегающих» района Татарстана. В муниципалитетах-победителях построят новые спортивные площадки.

Среди участников марафона есть те, кто выйдут на него уже в 10-й раз. Для таких юбиляров организаторы подготовили подарки: медали и футболки с надписью «Бегу 10-й, юбилейный марафон».

Помимо массовых забегов, в столице Татарстана пройдут и соревнования профессиональных бегунов. Вадим Янгиров рассказал, что в Казани на марафон выйдут Ильдар Миншин, Луиза Дмитриева, Мария Резниченко, Степан Киселев, Дмитрий Неделин. Все они поборются за призовой фонд в 2,14 млн рублей.

Булат Алеев подчеркнул, что подобные спортивные события не только работают на положительный имидж Казани, но и оказывают значительный экономический эффект.

- Марафон - это событие, которое увеличивает туристический поток в Казань, - отметил он. - Выбирая наш город, туристы продвигают его, формируют спрос, инвестируют в нашу городскую экономику.

В завершение события на площади Тысячелетия пройдет масштабный концерт, на котором будет исполнен гимн Казанского марафона, в основу которого легла песня группы «Мураками» «Нулевой километр». Также организаторы подготовили сюрприз: среди всех зарегистрированных участников старше 18 лет будет разыгран автомобиль.