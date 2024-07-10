Юлия Сохацкая из Казани победила на Кубке России по легкой атлетике

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Спорт
10 июля 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанская легкоатлетка Юлия Сохацкая блистательно выступила на Кубке России, прошедшем в Чебоксарах, завоевав золото в семиборье. 

Сохацкая продемонстрировала выдающуюся спортивную форму, набрав 5768 очков по результатам выступлений в семи дисциплинах. Ее победа была триумфальной - она опередила Елизавету Слободянюк из Краснодарского края, которая набрала 5767 очков, и Светлану Антошину из Брянской области, которая заняла третье место с результатом 5659 очков.

Эта победа стала очередным подтверждением высокого уровня спортивного мастерства Юлии Сохацкой. Напомним, что ранее она уже завоевала серебряную медаль на Играх БРИКС в многоборье.

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