Юлия Сохацкая из Казани победила на Кубке России по легкой атлетике

Казанская легкоатлетка Юлия Сохацкая блистательно выступила на Кубке России, прошедшем в Чебоксарах, завоевав золото в семиборье.

Сохацкая продемонстрировала выдающуюся спортивную форму, набрав 5768 очков по результатам выступлений в семи дисциплинах. Ее победа была триумфальной - она опередила Елизавету Слободянюк из Краснодарского края, которая набрала 5767 очков, и Светлану Антошину из Брянской области, которая заняла третье место с результатом 5659 очков.

Эта победа стала очередным подтверждением высокого уровня спортивного мастерства Юлии Сохацкой. Напомним, что ранее она уже завоевала серебряную медаль на Играх БРИКС в многоборье.