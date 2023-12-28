ЮНЕСКО признала казанскую обсерваторию объектом культурного наследия

На традиционном брифинге в Кабмине РТ заявила депутат федерального парламента от Татарстана Татьяна Ларионова сообщила, что обсерватории КФУ попала в список ЮНЕСКО. Также она отметила, что это первый научный объект, удостоенный внимания этой международной организации, занимающейся охраной памятников. «Новый объект — это и новое слово. Новое слово не только для Татарстана, а еще для России и во многом для всего списка ЮНЕСКО. Если раньше в списке были в основном культурные объекты, очень часто религиозные, то впервые мы вышли с объектом, который прочно связан с наукой», — сказала депутат.

Парламентарий отметила, что на момент рассмотрения заявки присутствовали опасения из-за сложной международной обстановки и отношения мирового сообщества к России. «Мы рисковали, когда выходили на сессию, но отношение к России удивительно — уважение к ней проявили практически все члены Комитета всемирного культурного наследия», — поделилась Ларионова.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова добавила, что единственной претензией, возникшей при защите проекта, стало то, что работы ученых-астрономов КФУ якобы не признаны в мире. Однако все сомнения были разрешены после предоставления списка небесных объектов, которые носят имена казанских астрономов.

Теперь, после включения обсерваторий КФУ в список объектов культурного и природного наследия, Татарстан занимает первое место в России. От республики в него входят четыре объекта: помимо нового, это Казанский Кремль, Болгар и остров-град Свияжск. Обсерватории были включены в список еще в сентябре — на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. В состав объекта входят загородная обсерватория имени В. П. Энгельгардта в Зеленодольском районе и та, что расположена во дворе главного здания КФУ в Казани.