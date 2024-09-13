Юный геймер из Казани победил на международном турнире, воссоздав виртуальный казанский аэропорт

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Город
13 сентября 2024  12:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Ученик казанской школы №15 Артем Горюнов одержал победу в международном турнире по игре Minecraft – «Татарстан строит города БРИКС». От этом сообщает телеграм-канал «Казанское образования». 

Юный геймер не новичок в виртуальном строительстве. Ранее он уже занимал призовые места в турнирах серии «Таткрафт».

На этот раз Артем поразил судей своим мастерством, воссоздав в виртуальном пространстве Кaзанский аэропорт. Его работа была отмечена не только главным призом турнира, но и специальным призом от компании «Татнефть-Наследие».

В турнире «Татарстан строит города БРИКС» приняли участие 38 виртуальных архитекторов из более чем 20 стран мира, включая Бразилию, Турцию, Китай, Индию, Аргентину и другие государства.

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