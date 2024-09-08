Юрий Камалтынов: Принципиально важно продемонстрировать консолидацию общества

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Юрий Камалтынов принял участие в голосовании на выборах депутатов республиканского парламента.

Фото: © партия «Единая Россия»

Камалтынов прибыл на избирательный участок №42, расположенный в стенах КНИТУ-КАИ, в приподнятом настроении и выразил уверенность в высокой явке избирателей.

«В сегодняшних условиях как никогда принципиально важно продемонстрировать консолидацию всего общества. Такую возможность дают выборы, потому что, присоединяясь к единому действию, которое подразумевает собой выборы, каждый вносит свою лепту в развитие республики», – заключил Юрий Камалтынов.

Выборы в Госсовет имеют особое значение в текущей ситуации, поскольку демонстрируют сплоченность общества и готовность совместными усилиями работать на благо республики.