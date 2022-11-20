Юрий Уткульбаев: Я горд, что мне довелось побывать в качестве главного тренера «Рубина»

После матча 19-го тура Первой лиги «Уфа» – «Рубин» (Казань), который прошел в Уфе и завершился победой гостей со счетом 2:1, и. о. главного тренера казанской команды Юрий Уткульбаев прокомментировал итоги игры и ответил на вопросы журналистов.

— Встречались две команды, в которых собраны футболисты высокого уровня. Получилась боевая игра. Каждый пользовался своими козырями, которые вылились в голы. Считаю, что победил сильнейший, потому что мы забили два гола. Да, моменты были и у команды «Уфа», но. возможно, нам сегодня повезло больше, – прокомментировал Уткульбаев итог матча.

— Для вас это первый матч в качестве главного тренера «Рубина». Какие у вас впечатления?

— А какие могут быть впечатления у человека, который в 90-е годы с «Рубином» в качестве игрока выходил из Второй лиги в Первую, а потом больше десяти лет работал в клубе, воспитывал молодежь. Конечно же, мне приятно, и я горд тем, что мне довелось побывать в этом качестве – пусть это и один-два матча. И я сделаю все для того, чтобы «Рубин» и дальше побеждал.

— Прокомментируйте эпизод с неназначенным пенальти в моменте с падением Зотова при счете 1:1.

— Честно говоря, не совсем этот эпизод видел. но мне показалось, что наш игрок был первым на мяче. Не хочется обсуждать действия судей, я видел, что и хозяева какими-то судейскими решениями были недовольны. Но это футбол, все могут ошибаться, давайте к этому относиться более лояльно.

— Почему в стартовом составе предплочли Нижегородова Егору Тесленко?

— Все игроки, которые находятся в обойме основного состава, имеют шанс выйти на поле в стартовом составе. Я посчитал, что сегодня должен сыграть Нижегородов, и, на мой взгляд, он сегодня,с небольшими помарками, провел хороший, качественный матч.

— Как вы оцените игру Виталия Лисаковича?

— Мы знаем сильные качества Виталия, и сегодня, выйдя в стартовом составе, он подтвердил, что обладает этими качествами и может сыграть на команду, а не только быть завершателем усилий партнеров. Он проделал большой объем работы, играл на нескольких позициях, так что можно сказать, что подтвердил свой высокий уровень.

— Задача «Рубина» на сезон – прежняя?

— Ну а вы-то как думаете? Конечно. Для этого мы и стремимся выигрывать в каждом матче и быть как можно выше в таблице.

Напомним, после матча 18-го тура «Рубин» – «Енисей», который прошел 13 ноября и завершился со счетом 0:0, с поста главного тренера «Рубина» был уволен Леонид Слуцкий, и команду принял Юрий Уткульбаев.