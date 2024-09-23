Юсупова Саида из Татарстана блестяще выступила на Чемпионате России по танцам на колясках

Фото из архива танцевально-спортивного клуба «Танго»

С 18 по 22 сентября в Северной столице прошел Чемпионат России по танцам на колясках для лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. В этом престижном соревновании удачно выступила юная танцовщица — Юсупова Саида.

В рамках чемпионата Саида заняла почетное третье место в произвольной программе в категории девочек с номером «Золушка».

Юсупова тренируется в танцевально-спортивном клубе «Танго» под руководством Краснова Романа и тренера Василькович Екатерины. Этот результат является достойным отражением высокого уровня подготовки, а также усилий и вдохновения, вложенных в тренировочный процесс.