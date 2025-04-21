«ЮВТ АЭРО» запускает регулярные рейсы из Казани в Нальчик

С 1 мая татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Казань–Нальчик. Полеты запланированы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Расписание рейсов:

По четвергам : вылет из Казани в 18:10, прибытие в Нальчик в 21:20. Обратный рейс — в 22:10 с прилетом в Казань в 01:05 (пятница).

По воскресеньям: вылет из Казани в 15:20, прибытие в Нальчик в 18:30. Обратный рейс — в 19:20 с прилетом в Казань в 22:15.

Время в пути составит около трех часов. Перевозки будут осуществляться на самолетах Canadair Regional Jet 200 (50 мест).

Как отмечает авиакомпания, Нальчик удобен для дальнейших поездок по Северному Кавказу — до Владикавказа, Пятигорска, Кисловодска, Магаса и Грозного можно добраться быстро и с комфортом.