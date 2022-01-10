 За новогодние каникулы казанский регоператор «УК «ПЖКХ» вывез 22 тыс. тонн отходов
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За новогодние каникулы казанский регоператор «УК «ПЖКХ» вывез 22 тыс. тонн отходов

Вес вывезенного мусора сравним с 400 железнодорожными вагонами.

Республика
10 января 2022  19:45
Автор:
Николай Лукоянов

За прошедшие праздничные дни казанский регоператор «УК «ПЖКХ» вывез 22 тыс. твердых коммунальных отходов, что сравнимо с весом 400 железнодорожных вагонов.

Объемы образующихся ТКО в период праздничных дней вырастают в 1,5 раза, а больше всего мусора приходится вывозить с 31 декабря по 4 января, отмечают в компании.

Каждый день оператор выводил на уборку отходов более ста мусоровозов. Были случаи, когда из-за ухудшения погодных условий приходилось в прямом сысле «пробиваться» к населенному пункту для вывоза отходов. Так случилось с деревней Сосновка Кайбицкого района. Прежде чем вывезти оттуда мусор, пришлось проделать дорогу бульдозером.

В период новогодних праздников на телефон горячий линии поступило более 2,4 тыс. звонков и 3 тыс. заявок на вывоз ТКО.

Сейчас продолжает работать горячая линия, по которой можно позвонить и задать интересующие вопросы, касательно качества вывоза отходов: 8 (843) 260-02-40.

 

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