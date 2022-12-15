 За 2022 год казанским метро воспользовались более 28 млн пассажиров
news_header_top_970_100

За 2022 год казанским метро воспользовались более 28 млн пассажиров

Кроме того, с начала года электропоезда перевезли 1 тыс. 650 маломобильных пассажиров.

Город
15 декабря 2022  13:50
Автор:
Эдуард Салихов

За 2022 год казанским метро воспользовались 28 млн 865 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Электропоезда выезжали на линию более 91 тыс. раз. За год 14 тыс. человек воспользовались тарифом «Пересадочный МЭТ 45». Он позволяет сэкономить если вы добираетесь до места с пересадкаи. Кроме того, с начала года электропоезда перевезли 1 тыс. 650 маломобильных пассажиров.

Напомним, при оплате картой «Мир» через смартфон проезд в казанском метро будет стоить 24 рубля. Акция продлится до 15 февраля 2023 года. Для того, чтобы воспользоваться акцией необходимо загрузить в смартфон Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен иметь поддержку NFC-оплаты. 

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана дал старт строительству тоннеля второй ветки казанского метро. Тоннель соединит улицы Ломжинская и 10-й микрорайон.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Во дворе присутственных мест в Казани 20 декабря откроется новогодняя ярмарка
За 2022 год казанским метро воспользовались более 28 млн пассажиров
В Казани в тестовом режиме заработает каток на стадионе «Тасма»
Миргалимов раскритиковал противников идеи установки памятника Сталину в Набережных Челнах
В Советском районе Казани появится улица Каенкай
В Татарстане приняли закон, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников
Проведение программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022» укрепило международные отношения
«Первый канал» ведет съемки в Казани для передачи о путешествиях по России