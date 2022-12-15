За 2022 год казанским метро воспользовались более 28 млн пассажиров

За 2022 год казанским метро воспользовались 28 млн 865 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Электропоезда выезжали на линию более 91 тыс. раз. За год 14 тыс. человек воспользовались тарифом «Пересадочный МЭТ 45». Он позволяет сэкономить если вы добираетесь до места с пересадкаи. Кроме того, с начала года электропоезда перевезли 1 тыс. 650 маломобильных пассажиров.

Напомним, при оплате картой «Мир» через смартфон проезд в казанском метро будет стоить 24 рубля. Акция продлится до 15 февраля 2023 года. Для того, чтобы воспользоваться акцией необходимо загрузить в смартфон Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен иметь поддержку NFC-оплаты.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана дал старт строительству тоннеля второй ветки казанского метро. Тоннель соединит улицы Ломжинская и 10-й микрорайон.