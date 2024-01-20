За 2023 год в 42 регионах создали 153 новых инфраструктурных объекта

«Наша ежедневная работа направлена на создание комфортных условий для россиян. Это отвечает задачам по достижению национальных целей, поставленных Президентом. Высокое значение в данном вопросе отводится инфраструктурному развитию регионов. С 2018 года программа «Стимул» позволяет создавать инфраструктуру одновременно со строительством домов. Благодаря этому в новых жилых районах появляются детские сады, школы и поликлиники в шаговой доступности для граждан, строятся дороги к жилым комплексам, а сами ЖК обеспечиваются коммунальной инфраструктурой. В прошлом году по этой программе в 42 регионах ввели в эксплуатацию 153 инфраструктурных объекта», – цитирует заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина портал Кабмина России.

Основное количество объектов, построенных по программе «Стимул» приходится на такие регионы как Республика Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Липецкая, Белгородская и Иркутская области. В общей сложности в перечисленных регионах введено в строй 75 объектов.

«В 2023 году было введено шесть объектов среднего образования более чем на 5 тысяч мест и один детский сад на 160 мест, а также детские поликлиники, рассчитанные на 900 посещений. Помимо этого, построена и реконструирована 71 автомобильная дорога общей протяжённостью более 130 км и 73 объекта инженерной инфраструктуры протяжённостью порядка 670 км. Всё это делается для того, чтобы нашим гражданам было комфортно жить в новых развивающихся районах», – рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Инженерная инфраструктура в прошлом году была построена и реконструирована в 21 регионе. Почти половина протяжённости сетей приходится на два субъекта. В Липецкой области завершено строительство 16 объектов протяжённостью более 90 км. В Белгородской области построено восемь объектов инженерных сетей протяжённостью более 240 км.

Благодаря построенным за шесть лет объектам по программе «Стимул» в 2023 году в 66 регионах введено в эксплуатацию 11,4 млн квадратных метров жилья.