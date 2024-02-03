За 2023 год в Татарстане прошли диспансеризацию более 60 тысяч сельчан

Все обследованные старше 65 лет и проживают в сельской местности.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, дополнительно к диспансеризацию также проводятся скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Доставку граждан проводит мобильная бригада комплексных центров социального обслуживания населения на транспорте. В прошлом году году в районные больницы доставили в общей сложности 61 194 пожилых сельчанина, что превысило запланированное количество почти на три тысячи человек.

Все обследования проходят в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.