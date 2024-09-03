За 2024 год татарстанцы купили 48 тысяч новых автомобилей

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Республика
3 сентября 2024  12:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан занял пятое место в России по объему продаж новых легковых автомобилей по итогам восьми месяцев 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности и торговли РФ.

С января по август жители республики приобрели почти 48 тысяч новых автомобилей.

Первое место по количеству проданных машин заняла Москва, где купили 129 438 новых автомобилей, затем в рейтинге расположилась Московская область (72 892 шт), далее – Санкт-Петербург (59 532 шт), Краснодарский край (51 224 шт) и Татарстан (47 928 шт).

Всего за январь-август 2024 года в России было продано 1 173 614 новых автомобилей, что на 52% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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За 2024 год татарстанцы купили 48 тысяч новых автомобилей
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