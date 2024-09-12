За четыре года в Татарстане открыли 29 пляжей

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Республика
12 сентября 2024  14:26
Автор:
Эндже Гарафиева

За последние четыре года в Татарстане значительно расширилась сеть оборудованных пляжей. По данным Главного управления МЧС России по республике, в 2020-2024 годах было открыто 29 новых пляжей, а также проведена реконструкция существующих.

Новые места для купания появились в 10 районах республики, в том числе в Зеленодольском, Лаишевском, Спасском, Сабинском, Мамадышском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Муслюмовском районах, а также в Набережных Челнах.

Реконструкция оборудованных пляжей проводилась в Чистопольском, Мамадышском, Елабужском и Бугульминском районах.

В этом году на территории Татарстана было задекларировано 66 пляжей, что на 10 больше, чем в 2023 году.

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