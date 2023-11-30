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За день на казанских дорогах пострадали двое детей

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Город
30 ноября 2023  19:49
Автор:
Виктория Осинина

29 ноября в 17.30 в Казани под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик. 22-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» напротив дома № 51 по ул. Вишневского на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил ему дорогу и сбил. Юный пешеход переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В этот же день в 14.35 водитель автомобиля «Лада Калина» напротив дома № 54 по ул. П.Лумумбы не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 12-летнего мальчика. Юный пешеход получил травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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