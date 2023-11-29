За день в казанском транспорте пострадали два пассажира

За прошедшие сутки, 28 ноября, в Казани произошло 113 дорожно-транспортных происшествий, из них 3 происшествия с пострадавшими. Три человека получили различные травмы.

Так, в 6.43 39-летний водитель автобуса «Маз» напротив дома № 33А по ул. Беломорская так резко затормозил, что 50-летняя пассажирка не удержалась и упала. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили из больницы домой.

В 8.30 напротив дома № 110Б по ул. Фучика неустановленный водитель автобуса тоже резко затормозил. Травмы получила 67-летняя пассажирка. Водитель, нарушив правила дорожного движения, с места происшествия уехал. Женщине оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

Всего за сутки 675 водителей и 91 пешеход были привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Восемь автомобилистов задержаны с признаками опьянения.