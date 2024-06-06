За диверсию в Татарстане осудили троих, включая несовершеннолетних

Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор по делу о диверсионной деятельности, которую совершили трое жителей республики, включая несовершеннолетних.

Суд установил, что 20-летний мужчина в марте 2023 года втянул трех несовершеннолетних в совершение преступления: они подожгли релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская станция – Сидоровка» в Тукаевском районе. Также один из подростков по указанию взрослого поджёг климатический шкаф базовой станции связи в коттеджном поселке «Простоквашино». За свои действия подростки получили денежное вознаграждение.

По результатам судебного разбирательства, совершеннолетний подсудимый получил 17 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года, а несовершеннолетние - по 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

В отношении неустановленных организаторов преступления возбуждено отдельное уголовное дело.