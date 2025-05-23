За два года по трассе М-12 совершили 35 млн поездок - Марат Хуснуллин

С момента открытия платной трассы М12 «Восток» 21 декабря 2023 года количество поездок превысило 35 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ведется строительство дороги Дюртюли – Ачит, которая станет частью этой трассы и свяжет ее с Екатеринбургом. В Пермском крае завершаются работы на мосту через реку Малую Сарану, который длиной 310 метров и высотой до 21 метра.

Новая автомагистраль улучшит транспортную систему, развитие логистики и туризма в регионах. На KazanForum многие использовали трассу М-12 «Восток», что подтверждает ее востребованность и перспективы для дальнейшего развития.