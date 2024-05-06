За два выходных дня в Казани произошло больше 170 ДТП, есть пострадавшие

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Город
6 мая 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

За 4 и 5 мая автоинспекторы города получили 174 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом следует из ежедневного отчёта по казанской Госавтоинспекции.

В трёх ДТП участники дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Например, в субботу при перестроении водитель легкового автомобиля столкнулся с движущимся транспортом. В воскресенье на двух пешеходов совершили наезд: и на регулируемом, и на нерегулируемом пешеходном переходе.

Тринадцать казанцев сели за руль, не имея права управления транспортным средством. 

Одиннадцать человек находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На них были составлены протоколы, суд рассмотрит их дела и выберет меру наказания.

Правоохранители задержали восемь казанцев, которые подозреваются в преступлении. 

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