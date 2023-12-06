За две недели автоинспекторы Казани поймали более 650 молодых водителей - нарушителей

С 15 по 30 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Казани было проведено профилактическое мероприятие «Молодой водитель». В результате 658 водителей, имеющих стаж вождения до 2-х лет, были привлечены к ответственности, сообщают правоохранители.

По данным ведомства, за 10 месяцев этого года в столице РТ произошло 129 ДТП с участием водителей со стажем управления до 2-х лет. Это на 17,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате 8 человек погибли и 160 получили травмы различной степени тяжести.