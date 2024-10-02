За фиктивную «прописку» иностранца жительница Казани отправится в колонию

Кировский районный суд Казани вынес приговор 40-летней местной жительнице, признанной виновной в организации фиктивной регистрации иностранного гражданина.

Как установило следствие, женщина за денежное вознаграждение поставила мигранта на учет в своей квартире, фактически не предоставляя ему жилье.

Суд, рассмотрев материалы дела и позицию прокуратуры, приговорил «предприимчивую» хозяйку квартиры к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Стоит отметить, что за фиктивную постановку на миграционный учет российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы.