За год аварийность на дорогах Татарстана снизилась почти на четверть

Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

Он привел статистику ДТП с участием детей - с начала года их в республике произошло 389. В результате погибло 16 детей, еще 403 получили ранения. По сравнению с прошлым годом количество таких происшествий увеличилось на 25%.

По вине нетрезвых водителей на дорогах республики за 10 месяцев 28 человек погибли, еще 205 получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана зафиксировали более 11 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Если водитель ранее уже попадал в нетрезвом виде в сводку нарушений на дорогах, то ему грозят уголовная ответственность и наказание вплоть до реального лишения свободы. С начала года в Татарстане заведено свыше 900 таких дел.

Наиболее распространенными видами ДТП стали столкновение (44%), наезд на пешеходов (28%) и съезд с дороги (всего 8%). В результате аварий, вызванных выездом на встречную полосу, погиб 71 человек, а 345 получили травмы. ГИБДД Татарстана сообщает о снижении на 23% общего числа таких ДТП, однако проблема все еще актуальна. Напомним, что с 2022 года в России ужесточили наказание за превышение скорости и выезд на встречную полосу, нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

С начала текущего года в РТ из-за непристегнутых ремней безопасности в 59 дорожно-транспортных происшествиях 26 человек погибли и 49 получили ранения. Сотрудники автоинспекции Татарстана зафиксировали почти 155 тысяч таких нарушений.

По сравнению с прошлым годом увеличилось число ДТП с участием водителей со стажем менее двух лет. В 195 подобных дорожно-транспортных происшествиях 20 человек погибли, 247 получили травмы. Рустем Гарипов объяснил тенденцию увеличением количества водителей, ежегодно выпускаемых автошколами.

Пешеходы являются самой уязвимой категорией на дорогах, и количество аварий с их участием увеличилось на 6%. В результате более 800 наездов 56 пешеходов погибли. При этом в 35% случаев пешеходы сами были виноваты в ДТП. Рустем Гарипов призвал пешеходов соблюдать ПДД и переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал светофора.