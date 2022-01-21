 За год Татарстан вложил около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы
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За год Татарстан вложил около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы

Создание социальных объектов осуществляется по Стратегии-2030.

Республика
21 января 2022  12:39

За год Татарстан вложил около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы в республике. Об этом сообщил Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Главная цель — развитие человеческого капитала, создание социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды. <...> Это и школы, детские садики, объекты здравоохранения, спорта, культуры», — рассказал Президент.

Он также отметил, что развитие Татарстана с 2015 года определяется по Стратегии-2030. При формировании этой стратегии учитывались мнения всех заинтересованных сторон: населения, бизнеса и общественных организаций. 

«Стратегия — это живой документ, который как мы и договаривались, — дополняется с учетом текущих реалий. Например, Стратегия-2030 была синхронизирована в 2019 году с нацпроектами, утвержденными Президентом РФ Владимиром Путиным», — добавил Минниханов.

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