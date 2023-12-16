За год в пришкольных лагерях отдохнули больше двух тысяч детей из семей участников СВО

Минобрнауки РТ отчитался о мерах поддержки, которыми охвачены такие дети.

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Республика
16 декабря 2023  19:00
Автор:
Дмитрий Смирнов

Как сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, уже 416 детей участников СВО в Татарстане воспользовались правом получения приоритетного устройства в детские сады.  

«Еще я бы отметила меру поддержки, помогающую многим мамам, которые вынуждены воспитывать детей одни, – это продленная группа. У детей с первого по шестой класс приоритетное зачисление в группу продленного дня. Больше двух тысяч детей у нас были зачислены в эти группы и освобождены от оплаты», – добавила она.
Замминистра также напомнила еще об одной мере поддержки – об отдыхе в лагерях. В этом году в пришкольных лагерях отдохнули больше двух тысяч детей из семей участников СВО. В зимние каникулы дети из семей участников СВО смогут отдохнуть в лагерях министерства по делам молодежи или пришкольных лагерях.

Напомним, что в Татарстане работает программа «ЗАБОТА О СВОИХ». Для удобства граждан в Татарстане запущена одноименная платформа и чат-бот в Телеграме. Здесь собраны и каталогизированы все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки. Также у участников СВО и членов их семей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот, который уйдет для подготовки адресного ответа в органы власти.

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