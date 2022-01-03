За город с семьей: куда недалеко съездить из Казани на каникулах

Барбекю в парке «Березовая роща» в Зеленодольске

В Зеленодольске появилось новое место притяжения горожан, ради которого можно поехать и из Казани. На месте пустыря с выходом на майдан, где каждый год празднуют Сабантуй, появился масштабный парк «Березовая роща». Советуем устроить здесь зимний гриль, ведь для этого установили пять мангалов и столько же столов с лавками. Если засидитесь до наступления сумерек — не беда, в это время включается подсветка парка, которая сделает посиделки под открытым небом еще уютнее.

Зеленодольск. Координаты: 55.86717, 48.567303

Катание с детьми в «Снежном городке» в «Свияжских холмах»

Единственная поблизости к Казани горнолыжка не нуждается в представлении, но стоит упомянуть о «Снежном городке». На его территории можно покататься на «ватрушках», воспользоваться учебным склоном, горками. В выходные дни за два часа нахождения в «Снежном городке» придется отдать 800 рублей.

Верхнеуслонский район, дер. Савино

Режим работы в праздничные дни: с 9:00 до 22:00

Поездка на оленью ферму

В 150 км от Казани расположилась «Дикая ферма», где обитают «татарские Бэмби». Пятнистых оленей и маралов здесь растят, чтобы восстановить их популяцию в республике. С ними по соседству живут дикие кабаны и кролики. Возьмите с собой мытые овощи, чтобы покормить маралов и кроликов и очистите память телефона — с животными хочется сделать миллион фото.

Вход для взрослых — 500 рублей, детям до 14 лет бесплатно. Поездка возможна только на личном транспорте, но приключение по живописным дорогам Татарстана обеспечено.

Рыбно-Слободской район, дер. Степановка. Координаты: 55:531076, 50:708353

Режим работы: с 10:00 до 17:00 ежедневно

Экскурсия по Волге на судне на воздушной подушке

Увидеть с Казанки во льдах главные городские достопримечательности или добраться до острова-града Свияжск можно во время экскурсии на судне на воздушной подушке (СВП). Посадка у территории «Чаши» или возле Храма всех религий, а маршрут обговаривается отдельно с организаторами. Стоимость экскурсии для группы из 10 человек – 8000 рублей.

Если хотите сэкономить и сами организовать путешествие, то такое же судно курсирует на переправе Аракчино — Верхний Услон. Стоимость проезда в одну сторону – 120 рублей, для ребенка в возрасте до 5 лет и в случаях, когда он не занимает отдельного места, – бесплатно. Утром и вечером интервал движения каждые 30 минут, а в середине дня он увеличивается до часу. Подробное расписание опубликовано на странице переправы в соцсети. Для детей сама поездка станет отличным приключением.

Катание на квадроциклах

Поездка на квадроциклах по заснеженному лесу — классный вариант активности для всей семьи, ведь дети старше пяти лет могут прокатиться в сопровождении взрослого наравне с родителями. В среднем стоимость за часовую прогулку для взрослых около 1500 рублей, для детей около 1000 рублей. Прокат квадроциклов проще всего найти в соцсетях.