За избиение сожительницы мужчина в Татарстане получил 10 месяцев колонии

Суд вынес приговор 34-летнему мужчине, уроженцу поселка Присамарский Оренбургской области, признав его виновным в нанесении побоев своей сожительнице.

Инцидент произошел 16 июня 2024 года на садовом участке в СНТ «Восход-1». Между мужчиной и его сожительницей возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее семи ударов по различным частям тела.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.