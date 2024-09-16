За избиение сожительницы мужчина в Татарстане получил 10 месяцев колонии

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Республика
16 сентября 2024  12:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Суд вынес приговор 34-летнему мужчине, уроженцу поселка Присамарский Оренбургской области, признав его виновным в нанесении побоев своей сожительнице.

Инцидент произошел 16 июня 2024 года на садовом участке в СНТ «Восход-1». Между мужчиной и его сожительницей возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее семи ударов по различным частям тела.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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