«За нами был должок»: УНИКС «снял скальп» с гранда Евролиги - «Барселоны»

Казанский УНИКС продолжает шокировать своими победами всю Европу в главном турнире старого света - Евролиге. Сначала в стенах Баскет-холла были биты мадридский «Реал» и турецкий «Андолу Эфес». В этот раз была обыграна «Барселона» - 70:64.

Просидев на карантине после заражения ковидом, казанцы, не имея возможности полноценно тренироваться, смогли собраться и выйти на матч такими же горячими как и до него. Тем более, что мотивации для победы над каталонцами у хозяев было предостаточно.

Команды встречались ранее в 17-м туре чемпионата. Тогда «Барселона» смогла вывести встречу в овертайм, хотя УНИКС вел +20, и одержать победу - 111:109.

Подробности того, как УНИКС готовился к грозной «Барселоне», о ходе самого матча и эмоциях главных героев встречи, - читайте в материале «Казанских ведомостей».

«Иногда на тренировках было лишь шесть - семь игроков»

УНИКС подошел к ответной встрече с «Барсой» в Евролиге после двухнедельного простоя из-за ковида в команде и победы над «Нижним Новгородом» - 85:71. Перед игрой с фаворитом главного европейского турнира бело-зеленые как раз размялись на нижегородцах, доминируя буквально в каждой из четвертей. Исключением стала первая из них, когда казанцы долго втягивались в игру после перерыва. Справедливости ради отметим, что «Нижний» все-таки не того уровня соперник, чтобы можно было судить об уровне готовности УНИКСа. К тому же, гости и сами приехали не в полном составе. Кроме стартовой пятерки на скамейки у них было всего четыре запасных.

Сами же лидеры УНИКСа несмотря на двухнедельный перерыв, во время которого у них не было возможности тренироваться в полном составе, показали, что готовы проводить на площадке большое количество минут и даже брать на себя сложные броски. Возможно, это было связано с тем, что состав бело-зеленых также был не полным, в игре с «Нижним» участие не принимали: Джон Браун, О Джей Мэйо, а также Джарелл Брэнтли. Двое последних кстати на тренировке за день до игры были. Как рассказал главный тренер команды Велимир Перасович, их отсутствие в игре с «НН» было связано не с ковидом, а с повреждениями. Перед игрой с «Барселоной» же все игроки казанцев сдали отрицательные ПЦР-тесты и были готовы к матчу.

Если вернуться к игре с «Нижним» и сыгранным минутам, то больше всего времени на площадке провел Марио Хезонья – чуть более 35 минут. За это время он успел набрать 20 очков, собрать 8 подборов и сделать 4 передачи. Однако хорват попал всего лишь 1 из девяти «трешек», это, несомненно, настораживало.



Провели приблизительно по полчаса на паркете и два других главных скорера команды – Лоренцо Браун и Айзея Кэнэн. Первый провел стартовый отрезок не так активно и включился в матч лишь во второй его части, когда «Нижний» стал приближаться к хозяевам. В итоге он набрал 14 очков и сделал 5 передач, а вот Кэнэн был заряжен всю игру. Он так же, как и Марио, набрал 20 очков, забил 5 из 8 трехочковых, часть из них были откровенно сложными и с хорошим сопротивлением.

«Мы две недели тренировались не в полном составе. Иногда на тренировках было лишь шесть - семь игроков. Вы можете видеть, многие команды после перерыва показывают очень хорошие, очень плохие игры. Посмотрим, что будет в этом матче», — отметил Перасович.

Нашли в себе силы перевернуть игру

Игра вызвала неподдельный интерес у казанских зрителей, на входе Баскет-холла образовывались огромные очереди, кто-то даже не успел к началу поединка. Была забита до отказа и сама парковка стадиона, мест практически нигде не осталось, машины приходилось «бросать» буквально у соседних зданий. Все это привело к дикими пробкам на каждом метре вокруг арены. Втиснуться, как говорится, поближе не было ни шанса.

Само собой такие матчи не могут обойтись без именитых гостей. Например, вип-места прямо на площадке были выкуплены под завязку, но пока они находятся на сборах в Турции их места были проданы другими людям. Верхняя же «випка» была занята более статусными гостями, например, игру посетил экс-мэр Казани Камиль Исхаков, которого на рядовых матчах встретить крайне сложно. Пришел посмотреть на игру и более искушенный фанат баскетбола министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Кстати, был он в компании своей дочери. Почетное место наверху также занял и работающий в структуре УНИКСа Станислав Еремин.



«Барселона» подошла к матчу с казанцами не в полном составе. Мало того, что испанцев встретила снежная зима, так еще и в Казань не приехал лидер команды – Никола Миротич, который остался дома из-за ковида. При этом в состав вернулись и другие лидеры: защитники Ник Калатес и Кори Хиггинс, которые не играли с УНИКСом в первой встрече между командами.

Первую половину каталонцы старались в защите плотно прихватывать игроков казанцев, защита постоянно менялась: то на прессинг на половине УНИКСа, то на двойную защиту. Впрочем, эти сдваивания на основных баскетболистах хозяев нередко вводили их в ступор. Каталонцы просто концентрировались на Хезонье, Кэнаанане и Лоренцо Брауне, при этом бросали Джона Брауна, уповая на его плохую реализацию.



Однако гости очень сильно недооценили капитана УНИКСа, Джон может не только хорошо защищаться, но и набирать очки. Как итог, за первую половину он в составе казанцев набрал больше всех очков - 14, реализовав 5 из 8 своих бросков и добавив 4 перехвата. А вот Марио Хезонья и Айзея Кэнаан игру начали неудачно. Кэнаан за 8 минут на площадке не набрал ни одного очка и допустил 2 потери и схватил 2 необязательных фола. Марио же набрал лишь 2 очка, промахнулся две «трешки». Зато огневой мощи добавил Лоренцо, набравший 10 очков.

Все это сказалось на результате первой половины, каталонцы выиграли ее 31:35. Лидером гостей стал как раз Кори Хиггинс, набравший 8 очков.



Кроме того, в нападении «Барселона» активно пользовалась сменами, которые УНИКС играет в защите, меняясь все на всех. Нередко центровые гостей оказывались против маленьких казанцев.

Для того, чтобы остановить натиск гостей и скрыть в защите Айзею, главный тренер УНИКСа заменил его на Вячеслава Зайцева, который во второй четверти сделал блок-шот в защите, после него забил Джон Браун в быстром отрыве.

На вторую половину хозяева паркета вышли куда более заряженными, стали активнее играть в обороне, а в нападении отдали мяч Лоренцо Брауну. Именно он, почувствовав уверенность в своем броске, начал терроризировать оборону гостей своими бесконечными проходами. За ним подтянулись и Хезонья с Кэнааном, а также Воронцевич. Каждый из них забросили по важнейшему трехочковому. Казанцы в третьей четверти сумели создать себе 10-очковое преимущество. В середине третьей четверти Лоренцо Браун восстановил статус-кво - 41:41, а Айзейя Кэнаан с линии штрафных вывел хозяев вперед - 44:41. Трехочковый Хезоньи закрепил рывок УНИКСа.

Казанцы продолжили давить несмотря на все старания «Барселоны», которая несколько раз делала рывок, сокращая отрыв в матче практически до минимума. Но в четвертой четверти Лоренцо Браун из-под кольца довел счет до 63:54. За три минуты до конца все тот же атакующий защитник отодвинул «Барсу» на дистанцию в 10 очков — 66:56.

А дальше дело оставалось уже за малым -просто удержать преимущество, растягивая каждую атаку до последних секунд. Гости еще пытались чем-то ответить. Свои минуты получил вновь Якубайтис, который просидел всю третью четверть, но этот ход гостям не помог. Самым активным так и остался Хиггинс, набравший в итоге 17 очков.

Победу казанцев, как и в матче с мадридским «Реалом» решила защита. На последнем отрезке встречи казанцы бросались буквально на каждый мяч, доказательством тому стал блок-шот маленького Кэнаана и, конечно, 7 рекордных перехватов от Джона Брауна. Плюс ко всему идеальная игра на щитах от Хезоньи, в этот вечер под своим кольцом он собрал 11 подборов.

«Считаю, мы отлично защищались на протяжении всей игры»

Итоги встречи подвели и действующие лица матча. Главный тренер казанцев Велимир Перасович отметил, что в этот вечер его команда провела отличный матч в обороне.

«Поздравления всем моим игрокам. Они на протяжении всего матча играли всем сердцем, даже в самые тяжелые моменты, когда соперник вел в счете. Сегодня был очень сложный матч», — сказал Перасович.

Он отметил, что его подопечные имели проблемы в нападении из-за нехватки игровой практики, которая была связана с ковидом.

«Наверное, это и стало причиной того, что в первой половине мы не забросили ни одного трехочкового броска. Ни одного. Меня очень радует, что мы выиграли у лидера Евролиги после двухнедельной паузы без матчей», — подчеркнул тренер.

Своими эмоциями поделился и Джон Браун, который набрал сегодня 20 очков и сделал рекордные 7 подборов.



«За нами был долг перед ними. В зале была потрясающая атмосфера, спасибо болельщикам, что поддержали нас, они дают много мотивации именно в таких матчах», — заключил, безусловно, главный герой матча.