За нарушения правил пользования газом в РТ оштрафовали жителей на 1,2 млн рублей

Жилинспекция Татарстана выписала административные штрафы на общую сумму почти 1,2 млн рублей за нарушения правил пользования газом. К ответственности привлечены как собственники жилья, так и представители газовых служб, сообщили в пресс-службе ведомства.

Собственники жилья были оштрафованы за недопуск сотрудников газовых служб в квартиры для проведения технического обслуживания, самовольную замену газового оборудования и отказ от заключения договоров на техобслуживание. Представители газовых компаний получили штрафы за несоблюдение сроков проведения технического обслуживания.

В 2024 году в Жилинспекцию поступило 398 материалов от газоснабжающих организаций для возбуждения административных производств. По итогам рассмотрения было возбуждено 167 дел, включая 5 в отношении самих газовиков. В 176 случаях в возбуждении дел отказали, а по остальным материалам работа продолжается.

Среди наиболее частых нарушений со стороны жителей Татарстана выделяются: недопуск газовиков в квартиры (132 случая), уклонение от заключения договоров на техобслуживание (14 случаев) и самовольная замена газового оборудования (11 случаев).

Всего к административной ответственности привлечены 150 человек. За недопуск газовиков в квартиры наложены штрафы на сумму 840 тысяч рублей, а за самовольную замену оборудования и уклонение от заключения договоров — по 75 тысяч рублей за каждое нарушение.

Напомним, что с 1 июля 2025 года розничная цена на природный газ в Татарстане вырастет на 94 копейки — с 7,47 до 8,41 рубля за кубометр.