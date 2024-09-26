За неделю 14 тысяч человек заболели ОРВИ в Татарстане

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Республика
26 сентября 2024  13:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжается рост заболеваемости ОРВИ, который наблюдается уже на протяжении последних двух месяцев.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, за прошедшую неделю число заболевших превысило 14 тысяч человек.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация оценивается как характерная для данного времени года, специалисты призывают жителей республики не пренебрегать профилактическими мерами.

Наибольший процент среди всех ОРВИ приходится на коронавирусную инфекцию, второе место занимает риновирус. Что касается гриппа, то, по словам медиков, эпидсезон по этому заболеванию только начинается, поэтому пока зарегистрировано всего несколько случаев.

В целом, уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане на сегодняшний день ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

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