За неделю казанцы сдали на переработку более 1,5 тыс. елок

В Казани стартовала экологическая акция «Елки-палки», направленная на сбор и переработку хвойных деревьев. Мероприятие началось 13 января и охватило все районы города. Для удобства жителей организовано 14 круглосуточных пунктов приема, куда за первую неделю уже принесли около 1,5 тысяч деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.

Одну из самых посещаемых точек на улице Разведчика Ахмерова осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин. Он лично пообщался с волонтерами и оценил ход акции. Глава города отметил, что мечтает о переходе на искусственные елки, чтобы сохранить природные ресурсы. «Мы активно работаем над сокращением отходов. С 2005 года объем вывозимого мусора вырос с 600 до 2000 тонн в день. Хвойные деревья, которые выбрасывают после праздников, только увеличивают нагрузку. Пусть они растут, очищают воздух и украшают город», — подчеркнул Метшин.

Мэр также поддержал идею использования искусственных елок, которые могут служить годами, и предложил проводить ежегодные акции перед Новым годом, чтобы привлечь внимание к сохранению лесов.

Каждый пункт приема оборудован информационными табличками с правилами акции и QR-кодом для связи через Telegram-бот. Наиболее популярные локации расположены на улице Чехова, возле торгового центра на проспекте Победы, 141, а также в местах, где ранее продавались елки.

Собранные деревья отправляют на переработку в пункт «Точка сбора» от УК «ПЖКХ» на улице Васильченко. Там их измельчают и распределяют для дальнейшего использования. Часть щепы пойдет на мульчирование почвы и обсыпку дорожек, а остатки раздадут жителям для удобрения участков.

В рамках эксперимента часть переработанной щепы будет использована для компостирования. Удобрение планируется применить на грядках общественного огорода в парке имени Урицкого, где установлен компостер от проекта «ВерниВгрунт». Если опыт окажется успешным, его повторят в следующем году, отметил координатор проекта «Чистые игры» в Татарстане Максим Антонов.

В акции участвуют около 25 волонтеров, которые следят за порядком на пунктах сбора, очищают деревья от украшений и упаковки, а также оперативно решают возникающие проблемы.

Организаторами мероприятия выступили мэрия Казани, УК «ПЖКХ» и проект «Чистые игры — Татарстан». Адреса всех пунктов приема можно найти на сайте городской администрации.