За неделю в Татарстане ликвидировали 70 пожаров

За прошедшую неделю, с 7 по 13 октября, в Татарстане зарегистрировали 70 случаев ликвидации пожаров. В результате данных инцидентов погибли 3 человека, еще 3 получили травмы. В то же время сотрудники МЧС России спасли еще 3 татарстанцев.

На водоёмах республики за аналогичный период произошло 2 происшествия, в которых погибли 2 человека. ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает о том, что случайные падения с берега в холодную воду остаются основной причиной осенних трагедий.

Татарстанцев просят следить за состоянием электропроводки, использовать исправное электрооборудование, выключать технику на ночь, устанавливать пожарные извещатели в каждой комнате и иметь огнетушитель в доме.

В связи с приближением осенних каникул, МЧС настоятельно рекомендует родителям проложить безопасный маршрут для детей, которые самостоятельно возвращаются домой из школы, избегая опасных водоёмов с обрывистыми берегами. Родителям также рекомендуется поговорить с детьми о возможных опасностях и следить за тем, чтобы дети не приближались к воде без сопровождения взрослых.