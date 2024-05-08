За неделю в Татарстане подешевели огурцы, помидоры и яйца

В республике за неделю несколько видов продуктов питания показали рост и падение в цене. Изменения в стоимости подсчитывали аналитики Татарстанстата.

Так, на 5% подешевели огурцы. Они стоят 142 рубля за килограмм. Помидоры показали изменения в цене на 3,5%, килограмм можно купить за 236 рублей. Лоток куриных яиц обойдется в 120 рублей, он подешевел на 2%.

Однако та же свекла подорожала почти аж на 10%, но по-прежнему стоит недорого – 55 рублей за килограмм. Столько же моркови обойдется в 44 рубля, цена выросла незначительно на 3%. Если говорить о белокочанной капусте, то она теперь стоит 37 рублей за килограмм – подорожала на 2%.