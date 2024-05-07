За неделю в троллейбусах и трамваях Казани поймали 120 безбилетников

Дело в том, что ещё осенью прошлого года в Казани ввели бескондукторную оплату в нескольких видах общественного транспорта. Пассажиры самостоятельно подходят к валидатору или передают за проезд водителю. Но для многих это стало причиной успешного проезда без билета.

Специалисты «Метроэлектротранса» регулярно ловят «зайцев»-безбилетников, которые не оплачивают проезд и проезжают на транспорте бесплатно. За прошлую неделю они вышли почти 500 раз на проверки и пресекли 120 нарушений.

Горожан призывают не забывать оплачивать проезд в течение одной остановки в рамках действующих тарифов.