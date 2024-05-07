За неделю в троллейбусах и трамваях Казани поймали 120 безбилетников

news_top_970_100
Город
7 мая 2024  08:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Дело в том, что ещё осенью прошлого года в Казани ввели бескондукторную оплату в нескольких видах общественного транспорта. Пассажиры самостоятельно подходят к валидатору или передают за проезд водителю. Но для многих это стало причиной успешного проезда без билета.

Специалисты «Метроэлектротранса» регулярно ловят «зайцев»-безбилетников, которые не оплачивают проезд и проезжают на транспорте бесплатно. За прошлую неделю они вышли почти 500 раз на проверки и пресекли 120 нарушений. 

Горожан призывают не забывать оплачивать проезд в течение одной остановки в рамках действующих тарифов. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Куюках в многожтажках прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности
Корректор «Казанских ведомостей» рассказала о родственниках - героях ВОв
Фарид Мухаметшин рассказал о секретах немецкого блокнота, найденного отцом во время ВОв
Александр Ким: Образование изменится под влиянием искусственного интеллекта
Александр Ким: Образование изменится под влиянием искусственного интеллекта
Ярмарка халяль-продукции, выставка техники и конкурс поваров исламских стран: чем удивит KazanForum
Ярмарка халяль-продукции, выставка техники и конкурс поваров исламских стран: чем удивит KazanForum
В Казани 6 мая произошло 150 ДТП
Середина недели вновь окажется дождливой и холодной в Татарстане
На Голубых озерах достроили пять купелей, не нарушающих экосистему - вот, как они выглядят