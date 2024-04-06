За ночь инспекторы Казани пресекли порядка 40 нарушений ПДД

В Казани подвели итоги очередного рейда сотрудников городской Госавтоинспекции. За шесть часов работы было составлено около 40 проколов о нарушениях правил дорожного движения, влияющих на аварийность в столице республики.

Особое внимание было обращено на казанцев, не оплативших административные штрафы в установленные законом сроки.

Так, автоинспекторы выявили 38 нарушений – это отсутствие водительских удостоверений, техническая неисправность авто, тонировка, игнорирование дорожных знаков, ремней безопасности и нечитаемые номера.

Госавтоинспекция Казани призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения.