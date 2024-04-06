За ночь инспекторы Казани пресекли порядка 40 нарушений ПДД

news_top_970_100
Город
6 апреля 2024  14:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани подвели итоги очередного рейда сотрудников городской Госавтоинспекции. За шесть часов работы было составлено около 40 проколов о нарушениях правил дорожного движения, влияющих на аварийность в столице республики. 

Особое внимание было обращено на казанцев, не оплативших административные штрафы в установленные законом сроки.

Так, автоинспекторы выявили 38 нарушений – это отсутствие водительских удостоверений, техническая неисправность авто, тонировка, игнорирование дорожных знаков, ремней безопасности и нечитаемые номера.

Госавтоинспекция Казани призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
За ночь инспекторы Казани пресекли порядка 40 нарушений ПДД
На 12 дорожных участках Казани появятся 19 «умных» светофоров
В Казани водители утроили драку прямо на проезжей части
Татарстанские врачи спасли молодого раненного бойца СВО
Росгвардейцам Татарстана вручили ключи от 30 новых служебных автомобилей
Жителям Казани предлагают бесплатно проверить свои тонометры на исправность
3 млрд рублей направят на комплексное развитие сельских территорий в Татарстане
Почти в два раза увеличат пособия для спортсменов в Татарстане